Gmina Dobra znów wysoko w ogólnopolskim rankingu

Znajdująca się w bezpośrednim sąsiedztwie Szczecina gmina Dobra po raz kolejny zajęła wysoką pozycję w ogólnopolskim rankingu gmin. W stosunku do roku ubiegłego awansowała o jedno miejsce. Ranking „Gmina Dobra do Życia” został przygotowany przez prof. dr. hab. Przemysława Śleszyńskiego z Polskiej Akademii Nauk.

Jak informuje gmina Dobra, ranking to ocena jakości życia w gminach oparta na 63 wskaźnikach. Uwzględnia m.in. stopień zaspokojenia potrzeb człowieka, biorąc pod uwagę typową polską rodzinę i (niemal równocześnie) gospodarstwo domowe, tj. rodzinę składającą się z rodziców i dzieci w trakcie nauki szkolnej, ale mającą też dziadków posiadających własne i odrębne gospodarstwo (gospodarstwa) domowe.

Założono możliwie kompleksowe podejście do kwestii jakości życia, obejmujące wszystkie najważniejsze jego sfery: zamieszkanie, pracę oraz spędzanie pozostałego czasu (w miejscu zamieszkania lub często poza nim), przeznaczanego na zakupy, konsumpcję, opiekę zdrowotną, edukację, rozrywkę, kontakty towarzyskie itd. Elementem integrującym wymienione kategorie są sposoby, możliwości i warunki komunikacji, czyli transport i łączność.

Ocenie poddano wszystkie 2477 polskich gmin. Badano też wydatki inwestycyjne, atrakcyjność migracyjno-osadniczą gmin, jakość oświaty, ale także dostęp do opieki zdrowotnej, rekreacji czy zieleni. Autor rankingu przyjrzał się ponadto obciążeniu demograficznemu w samorządach, infrastrukturze kulturalnej i dostępowi do internetu. Do stworzenia rankingu posłużyły również takie wskaźniki, jak usłonecznienie czy klimatyczny bilans wodny.

Ubiegłoroczny ranking zdominowały gminy z aglomeracji warszawskiej. W pierwszej 20 było ich 10. Podszczecińska gmina Dobra zajęła wtedy 9. pozycję, obecnie jest 8.

– Gratuluję wyróżnionym. Gmina Dobra to gmina dobra do życia – będzie to dla nas hasło reklamowe. Cieszę się, że mieszkańcy tak licznie do nas przybywają i tworzą sobie u nas miejsce dobre do życia – podsumowała wyniki rankingu Teresa Dera, wójt Dobrej.

Ranking opracował Portal Samorządowy PAP.

ToT