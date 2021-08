Hulajnogą po Szczecinie. Szybcy i elektryczni

Od 2018 roku na ulicach europejskich miast pojawiają się elektryczne hulajnogi do wypożyczenia, a od 2019 roku są dostępne również w Szczecinie. Szybko znaleźli się zwolennicy tych przejazdów i miasto wypełniło się hulajnogami firm takich jak: Bolt, Cabbi czy Blinkee. Równolegle do zwolenników, znaleźli się również przeciwnicy takiego środka transportu.

Elektrycznym hulajnogom nie można odmówić pewnych zalet. Przede wszystkim jest to bardzo mobilny sposób na dotarcie do celu. Wypożyczenie takiej hulajnogi to dosłownie chwila, porównywalna do transakcji zbliżeniowej. Wystarczy przyłożyć telefon z zainstalowaną aplikacją do kierownicy i można rozpocząć kurs. Ponadto w poruszaniu się po mieście na niewielkie odległości jest to opcja tańsza niż taksówka. Hulajnogi elektryczne są również reklamowane jako ekologiczna alternatywa, ponieważ emitują mniej dwutlenku węgla do atmosfery niż samochody osobowe. Nie jest to jednak tak jednoznaczne, gdyż badacze zwracają uwagę na duży ślad węglowy wytwarzany podczas produkcji hulajnóg elektrycznych. To nie łączy się dobrze z niezbyt długim żywotem

...