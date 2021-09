Groźna bakteria u pacjenta z Międzyzdrojów

Pacjent zakażony bakterią Vibrio vulnificus z naszego regionu trafił do szpitala przy ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie. Od razu został przekazany do specjalistycznej placówki w Gdyni. Okazuje się, że w tym roku to nie pierwsza osoba, która wymagała leczenia szpitalnego z powodu zakażenia tą groźną bakterią. W tym sezonie letnim taką diagnozę potwierdzono także w szpitalu wojewódzkim przy ul. Arkońskiej. Lekarze przyznają, że choć rzadko, to tego rodzaju zakażenia u nas się pojawiają. Trzeba mieć tego świadomość, aby szybko i odpowiednio reagować.

To bakteria generalnie występująca w wodach tropikalnych. W tym roku głośno się o niej zrobiło, gdy niemieckie media poinformowały o śmierci kobiety, która kąpała się w Bałtyku, po czym okazało się, że przyczyną tragedii było właśnie zakażenie tą bakterią. Bakteria ta często nazywana jest „mięsożerną", w rzeczywistości jest „ranolubna".

O wykryciu jej u mieszkańca Międzyzdrojów informował dwa dni temu portal iswinoujscie.pl. Powołując się na nieoficjalne informacje, opisał, że bakteria została wykryta tydzień temu. Mężczyzna odczuwał

...