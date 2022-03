Grosicki dobije do „setki”?

Licznik występów Kamila Grosickiego w seniorskiej reprezentacji Polski zatrzymał się na razie na 83 meczach. Po rocznej przerwie pomocnik Pogoni wraca do kadry i ewentualny występ w towarzyskim spotkaniu ze Szkocją i barażu o wyjazd na mistrzostwa świata przybliży go do wąskiego grona piłkarzy, którzy zaliczyli ponad 100 reprezentacyjnych występów.

Grosicki jest już w Klubie Wybitnego Reprezentanta PZPN. Członkami klubu zostają piłkarze, którzy w pierwszej reprezentacji rozegrali minimum 80 meczów międzypaństwowych. Członkami honorowymi klubu mogą ponadto zostać kadrowicze, którzy nie rozegrali wymaganego minimum spotkań, jednak wyróżnili się szczególnymi osiągnięciami sportowymi oraz postawą poza boiskiem. Wśród piłkarzy, którzy rozegrali ponad 80 spotkań w reprezentacji jest obecnie 13 piłkarzy. Grosicki z 83 występami jest na 11 miejscu, a wyprzedza m.in. Zbigniewa Bońka (80 spotkań). Niekwestionowanym liderem Klubu Wybitnego Reprezentanta Polski ze 128 występami jest Robert Lewandowski. Oprócz niego tylko trzech innych reprezentantów zagrało w ponad 100 spotkaniach w

