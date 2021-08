Piłka nożna. Kozłowski i Buksa w kadrze Sousy

Selekcjoner reprezentacji Polski Paulo Sousa ogłosił nazwiska piłkarzy powołanych na wrześniowe mecze eliminacji mistrzostw świata z Albanią, San Marino i Anglią. Wśród 26 zawodników znaleźli się Kacper Kozłowski z Pogoni i były napastnik portowców Adam Buksa.

Kacper Kozłowski ma za sobą już pięć reprezentacyjnych występów. Adam Buksa był już powoływany do reprezentacji w 2018 roku, gdy zwrócił uwagę na niego Jerzy Brzęczek. Wówczas jednak nie zadebiutował w kadrze więc teraz liczy na pierwszy występ w drużynie narodowej Paulo Sousy. Obok Buksy kolejnym debiutantem może być także Nicola Zalewski. 19-latek urodzony we włoskim Tivoli ma już za sobą występy w młodzieżowej reprezentacji Polski, a na początku 2021 zadebiutował w pierwszym zespole AS Roma.

Wśród powołanych znaleźli się także m.in nieobecni na Euro Sebastian Szymański i Krzysztof Piątek. W kadrze zabrakło natomiast bramkarza Łukasz Fabiańskiego, który niedawno ogłosił zakończenie reprezentacyjnej kariery oraz leczącego kontuzję Arkadiusza Milika.

Polacy we wrześniowej turze eliminacji do mistrzostw świata w Katarze rozegrają trzy spotkania. 2 września na PGE Narodowym w Warszawie zmierzą się z Albanią, trzy dni później zagrają na wyjeździe z reprezentacją San Marino, a 8 września w Warszawie podejmą Anglię. (woj)

Kadra na wrześniowe mecze eliminacji MŚ

Bramkarze: Bartłomiej Drągowski, Wojciech Szczęsny, Łukasz Skorupski

Obrońcy: Jan Bednarek, Bartosz Bereszyński, Paweł Dawidowicz, Kamil Glik, Michał Helik, Tomasz Kędziora, Tymoteusz Puchacz, Maciej Rybus

Pomocnicy: Przemysław Frankowski, Kamil Jóźwiak, Mateusz Klich, Kacper Kozłowski, Grzegorz Krychowiak, Karol Linetty, Jakub Moder, Sebastian Szymański, Nicola Zalewski, Piotr Zieliński

Napastnicy: Adam Buksa, Dawid Kownacki, Robert Lewandowski, Krzysztof Piątek, Karol Świderski.