Godziny w kolejce do Enei. Chaos w obsłudze, ludzie wściekli

Szczecin

2021-09-06 10:55:56

To jest żart . Na rachunku z ENEA otrzymałem podwyżkę o ,430 procent/czterysta trzydzieści/,w stosunku do rachunku sprzed roku . Tak ,koszt obsługi w OKRESIE ROKU między czerwcem 2020 i 2021 WZRÓSŁ 430 % . REKLAMACJA ZOSTAŁA ODRZUCONA . ODWOŁANIE OD REKLAMACJI ZOSTAŁO ZIGNOROWANE . Zastanawiam się czy pracownik ENEA żyje na innej planecie? Pewnie on się zupełnie nie dziwi gdy dostaje podwyżkę usługi w jakiejkolwiek firmie /gaz , woda, śmieci,czynsz/o 430 % W SYTUACJI GDY INFLACJA WYNOSI 5,4%