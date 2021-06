Gmina stawia na bezpieczeństwo turystów. Z optymizmem w przyszłość

Z wójtem Rewala Konstantym Tomaszem OŚWIĘCIMSKIM rozmawia Mirosław KWIATKOWSKI

- Na Wybrzeże Rewalskie przyjadą wkrótce tysiące wczasowiczów, którzy od lat odwiedzają te rejony naszego Wybrzeża. Jakie to będzie lato po okresie mijającej pandemii?

- Mam nadzieję, że wracamy do normalności i teraz Polacy chętnie odpoczną od zakazów i będą cieszyli się letnim wypoczynkiem, ale będą pamiętali o przestrzeganiu pewnych nakazów, które nadal obowiązują. Ośrodki wczasowe i kwatery prywatne są przygotowane do ich przyjęcia, podobnie jak gastronomicy. Już nie ma konsumowania jedzenia na stojąco przed lokalami czy też na ławeczkach, co ucieszyło prowadzących tę działalność oraz gości. Muszę powiedzieć, że prawdziwy najazd gości przeżyliśmy już w Boże Ciało, kiedy zanotowaliśmy rekordowe zużycie wody, takie jakie miało miejsce rok temu w pełni sezonu 18 lipca.

- Sezon letni to także troska o bezpieczeństwo gości.

- 110 ratowników pojawi się na naszych plażach 26 czerwca i będą do końca wakacji. Będą strzegli bezpieczeństwa na plaży na 36 wieżyczkach w całej gminie. Koszty ich utrzymania

...