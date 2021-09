Gmina Karnice gazem i wiatrakami bogata. Rząd zabrał podatek od śmigieł, a teraz oddaje

Karnice to mała gmina w powiecie gryfickim licząca ok. 4 tys. mieszkańców. Położona jest w sąsiedztwie bogatego Rewala żyjącego z turystyki. Na terenie Karnic jest 29 wiosek. Niektórzy mieszkańcy próbują wykorzystać ich położenie i sprzedają działki na cele rekreacyjne.

Widać to szczególnie na trasie z Konarzewa do Pogorzelicy, gdzie powstały liczne budowle na prywatnych gruntach, które nie zawsze wybudowane są legalnie. Niekiedy widać kontrasty, jak chociażby ten, gdzie powstał drewniany domek w stylu góralskim, który nijak nie pasuje do innych. Tyle tylko że teraz można budować bez zezwolenia takie budowle o pow. do 35 mkw., bez zgody nadzoru budowlanego. takie problemy ma wiele polskich gmin.

Sporo osób żyje w gminie z rolnictwa. Jest tu prawie 600 gospodarstw rolnych, ale rolników, którzy mają powyżej 100 ha ziemi, jest 34. Wielu innych mieszkańców ma zatrudnienie w pobliskich miejscowościach wypoczynkowych Wybrzeża Rewalskiego czy też samych Gryficach.

Budżet gminy wynosi w tym roku 30 mln zł, ale jego wysokość zależy od interpretacji przepisów przez rządzących. Na terenie

