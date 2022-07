Gmina Ińsko ma być większa o 336 hektarów. Ostateczne decyzje jeszcze w lipcu

1 stycznia 2024 roku mogą nastąpić zmiany w granicach gmin Ińsko i Kalisz Pomorski. Ta pierwsza może zyskać, a druga bez wątpienia stracić. Chodzi o tereny poligonowe.

W tym roku do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wpłynęły 33 wnioski z polskich gmin i miast, dotyczące ustalenia ich nowych granic oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta. Wśród nich znalazł się wniosek z gminy Ińsko, pow. stargardzki.

Opublikowano projekt rozporządzenia Rady Ministrów z rekomendacjami do pozytywnego rozpatrzenia, dotyczący przyszłych granic i statusu miejscowości. Zgodnie z nim, gmina Ińsko powiększy swoje terytorium o blisko 336 hektarów. To niezamieszkiwany teren poligonowy, należący obecnie do gminy Kalisz Pomorski.

- Nastąpi włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Ińsko części obszaru obrębu ewidencyjnego Borowo, to jest działek ewidencyjnych nr: 172/2, 173/2, 198/2, 199/3, 199/4, 200/3, 200/4, 201/1, 201/2, 202,203/1, 204, 211, 212, 213 i 214, o łącznej powierzchni 335,69 ha, z gminy Kalisz Pomorski - czytamy w obszernym dokumencie opublikowanym 7 lipca br.

...