Głośna śpiewaczka na molo. Dostaje datki i... mandaty

Co będzie dalej ze śpiewaczką z Kołobrzegu? Pewnie nadejdzie dzień, w którym dokuczliwość nałożonych na nią kar spowoduje, że przeniesie się do innego miasta. Fot. Artur BAKAJ

Przy wejściu na kołobrzeskie molo muzykuje niepełnosprawna wokalistka. Jednym to przeszkadza, innym - wręcz przeciwnie, bo dziękują śpiewaczce, pozostawiając pieniądze. Hałas nie mieści się jednak w standardach uzdrowiska. Część kuracjuszy domaga się usunięcia śpiewaczki z centrum uzdrowiska. Strażnicy wielokrotnie interweniowali i pouczali wokalistkę. Ponieważ pouczenia okazały się nieskuteczne, próbowano karać ją mandatami karnymi. Jako że odmawiała ich przyjęcia, kierowano wnioski o ukaranie do sądu. W sumie złożono ich do tej pory 29.

Szczecin przez kilka lat żył swoją Balbiną. Kobieta poruszająca się pojazdem dla inwalidów w niekonwencjonalny sposób walczyła o znoszenie barier ograniczających osoby niepełnosprawne. Swoimi akcjami dawała się we znaki szczególnie kierowcom komunikacji miejskiej. Jej aktywność ku ich uciesze jednak ustała i zdaje się, że świat portali społecznościowych trochę o niej zapomniał. Teraz jej miejsce powoli zajmuje niepełnosprawna kobieta siedząca na wózku inwalidzkim przy wejściu na kołobrzeskie molo. „Kołobrzeska Balbina" nie walczy jednak o dobro

...