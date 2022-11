Można korzystać z ulgi na przejazdy. W oczekiwaniu na legitymację osoby niepełnosprawnej

Pani Anna w przyszłym roku skończy 80 lat. Mieszka w Nowym Warpnie (powiat policki). Niedawno komisja uznała, że jej schorzenia powodują niepełnosprawność, potwierdziła to stosownym orzeczeniem. Kobieta uważa, że ma prawo do korzystania z ulgowych przejazdów linią autobusową łączącą Nowe Warpno z Policami. To duże wsparcie, bo niemal codziennie musi jeździć do lekarza, a koszt przejazdu w jedną stronę - bez zniżek - to 11 złotych. Osobom niepełnosprawnym przysługuje zaś niemal 50-procentowa ulga.

- Jednak często spotykają mnie przykrości - mówi pani Anna. - Jeden z kierowców twierdzi, że zaświadczenie, którym się posługuję (to orzeczenie wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - red.) nie uprawnia mnie do korzystania z ulg. Tymczasem na legitymację muszę czekać miesiąc.

Kobieta wprawdzie korzysta z ulgowych przejazdów, ale - jak mówi - nierzadko się zdarza, że wysłuchuje przykrych dla niej uwag, kierowca domaga się legitymacji potwierdzającej prawo do zniżki. Sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Policach jednak potwierdza, że

