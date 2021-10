Gdy ważyła się przyszłość Szczecina

Losy Szczecina po zajęciu go przez wojska radzieckie w 1945 roku wciąż budzą i budzić będą zainteresowanie. Do ich opisu, w miarę pełnego, potrzeba dalszych poszukiwań źródłowych i wyjaśnień. Okresowi temu jest poświęcona interesująca i ważna książka Rafała Jessweina, która właśnie trafiła do księgarń. Jej tytuł brzmi: „Enklawa".

Gęsto w niej od faktów, opisów wydarzeń dramatycznych i - z dzisiejszego punktu widzenia - nieprawdopodobnych. Chociaż, gdy myślimy o naszej polskiej rzeczywistości, to już chyba nic nie wydaje się nieprawdopodobne.

Rafał Jesswein jest znanym publicystą. Był dziennikarzem „Morza i Ziemi", współtworzył Agencję Prasową Pomorze i szczecińską „Gazetę Wyborczą", pisał do gazet i periodyków warszawskich i gdańskich, ba! - do „Kuriera Szczecińskiego". Był rzecznikiem prasowym, kierował marketingiem, biurem informacji, lobbował w Warszawie na rzecz Szczecina. Od czasu, gdy z niej wrócił, dużo publikuje, zwłaszcza w „Monitorze Szczecińskim".

Jego książka gromadzi opowieści o enklawach - obszarach specjalnych, istniejących tuż po wojnie w

