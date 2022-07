Gdy roboty sięgają korzeni. Jaki nadzór nad zielenią?

Wykop, w którym widać pourywane korzenie drzew: nieosłonięte, niezacienione, usychające w sięgającym ponad 30 stopni Celsjusza upale. Natomiast obok, już pod wciąż jeszcze zielonymi konarami, są składowane tony ziemi oraz materiały budowlane. „Tak w praktyce wyglądają standardy utrzymania szczecińskiej zieleni" - alarmuje Czytelnik.

Realia wykopów urągającym wszelkim standardom utrzymania zieleni są prowadzone przy ul. Zwierzynieckiej. Głównej ulicy wjazdowej przez Kijewo.

- Tędy codziennie przejeżdżają tysiące samochodów, obok jest komunikacyjny węzeł i pętla autobusowa. Wszyscy widzą jak tu wygląda praktyka utrzymania zieleni w Szczecinie - mówi nasz Czytelnik (dane do wiadomości redakcji). - Wszystko to dzieje się w pasie drogowym, który administruje Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w porozumieniu z Zakładem Usług Komunalnych. Dlatego zastanawiam się, czy wykonawca opracowywał szumnie nazywany plan ochrony drzew, czy nad realizacją inwestycji jest nadzór dendrologiczny. Jednak przede wszystkim interesuje mnie, co sądzi magistrat na taki „standard" w zieleni.

Prace ziemne

...