Gaz w szpitalu. Bezpiecznie pozyskać, zmagazynować, zaaplikować

Tlen, dwutlenek węgla, podtlenek azotu, tlenek azotu… Po co to wszystko w szpitalu? Do leczenia. Gazy medyczne są zarejestrowane jako produkty lecznicze. Produkty bardzo wymagające, bo muszą być wytwarzane, magazynowane i aplikowane w szczególnych warunkach. Szpital na szczecińskich Pomorzanach właśnie prowadzi inwestycję związaną z przebudową i wysoko zaawansowaną modernizacją systemu gazów medycznych na swoim terenie.

Tlen wykorzystywany jest w szpitalu przy niewydolności krążeniowej i oddechowej pacjentów, by podwyższyć wysycenie hemoglobiny tlenem. Podawany jest z podłączeń gazów medycznych zamontowanych w ścianie przy łóżku pacjenta. Sprężone powietrze jest nośnikiem dla innych gazów lub leków, np. podczas usypiania pacjenta do operacji (podawane jest wówczas z lekami anestetycznymi). Dwutlenek węgla - stosowany na salach operacyjnych, podczas operacji laparoskopowych lub robotycznych, do powiększenia powłok brzusznych pacjenta, by uzyskać większą i lepszą widoczność jamy brzusznej podczas operacji (brzuch wówczas się „nadyma"). Podawany jest w całkowicie bezpiecznych dawkach,

