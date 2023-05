W budynku przy ul. Kaszubskiej ulatnia się gaz. Ewakuowano mieszkańców

Fot. Facebook/ Suszą! Szczecin

Około godziny 18.54 dyżurny oficer Komendy Miejskiej Straży Pożarnej odebrał zgłoszenie dotyczące ulatniającego się gazu w jednym z budynków mieszkalnych przy ul. Kaszubskiej w Szczecinie.

Na miejsce przybyło 6 zastępów straży pożarnej, łącznie 22 strażaków. Wezwano również Patrol Chemiczny oraz Pogotowie Gazowe.

Podjęto decyzję o ewakuacji mieszkańców budynku – razem 35 osób w różnym wieku. Ewakuowanym podstawiono autobus.

- Na tę chwilę wyeliminowano tzw. zagrożenie wybuchowe – potwierdził o godz. 20.30 st. kapitan Franciszek Goliński, oficer prasowy KMP w Szczecinie.

Jednak nie podjęto jeszcze decyzji co do powrotu lokatorów do ich mieszkań. W budynku trwają czynności mające na celu ustalenie źródła lub źródeł wycieku gazu. ©℗

