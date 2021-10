Egzamin na prawko. Zdawalność w Szczecinie niezmiennie niska

Ekspert

2021-10-11 18:05:06

I bardzo dobrze, jeszcze więcej uwalać, w szczególności tych z mniejszych miejscowości, co kompletnie nie potrafią jeździć. Dodatkowo czas porządnie egzaminować z przepisów dot. parkowania, bo jedyny jaki znają po tych śmiesznych kursach to że należy zostawić 1,5 metra dla pieszych i nic więcej!!!! To jest nauka?!