Echa „zamkniętego” sparingu Pogoni z II-ligowcem

Przygotowując się do niedzielnego meczu PKO BP Ekstraklasy z Zagłębiem Lubin, we wtorek piłkarze Pogoni Szczecin rozegrali zamknięty dla publiczności sparing z II-ligową Olimpią Elbląg, wysoko wygrywając 7:2, a relację z tego meczu zamieściliśmy we wczorajszej gazecie. Pojedynek z lubinianami będzie bardzo ważny, bo w przypadku zwycięstwa portowcy mają teoretyczną szansę awansu na pozycję lidera tabeli!

Żeby tak się stało, liderujący Lech Poznań musiałby stracić punkty na swym stadionie w spotkaniu z walczącą o utrzymanie Termaliką Bruk-Bet Nieciecza, czyli przegrać lub przynajmniej zremisować. W tym drugim przypadku szczecinianie musieliby wygrać z Zagłębiem czterema golami (w przypadku zwycięstwa 3-bramkowego o fotelu lidera zadecydowałaby większa liczba goli Pogoni lub Lecha z całego sezonu). Poznaniacy są faworytem, ale w piłce wszystko jest możliwe. Przypomnijmy, że w

...