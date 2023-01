Dzielnice Szczecina. Miasto od północy: Żelechowa

Chcieliby lepszego połączenia z miastem i więcej wydarzeń, które wypełnią im wolny czas - tak na pytanie o główne problemy dzielnicy mówią mieszkańcy Żelechowej. Czym była i jest dzisiaj dzielnica usytuowana na obrzeżach Szczecina, w której historia i nowoczesność nieustannie się przeplatają?

Stare i nowe

Dwór Sienno to zabytkowy budynek z początku XX w. Nikt za bardzo nie ma pomysłu na to, co z nim zrobić. Prowadzi do niego ceglany mur i aleja drzew. To enklawa dawnej historii otoczona nowoczesnym budownictwem mieszkalnym. Ten kontrast jest tu zresztą uderzający. Wszędzie nowe bloki stawiane przez deweloperów.

- Tutaj mają powstać jeszcze dwa bloki i miejsce dla samochodów - mówi Arkadiusz Lisiński, przewodniczący Rady Osiedla Żelechowa.

Żelechowa jest jedną z północnych dzielnic Szczecina, położoną z dala od centrum i głównych punktów miasta. Średnio skomunikowana, na co często narzekają jej mieszkańcy. Dzieli się niejako na dwie części - górną i dolną, przedzielone ulicą Obotrycką.

- Specyfika dzielnicy wynika trochę z genezy historycznej - mówi A. Lisiński.

...