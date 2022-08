Dzieciom do lat 13 wstęp wzbroniony. Kawiarnia „Cafe” w Niechorzu stawia na ciszę

„Strefa ciszy dla dorosłych" - taki napis na drzwiach wita gości kawiarni „Cafe" w Niechorzu przy głównej ulicy. Właścicielka lokalu nie zaprasza do środka rodziców z dziećmi do lat 13. U wielu wywołuje to sprzeciw i oburzenie, ale spotkani w środku goście są za.

- Przynajmniej panuje tu cisza, można sobie spokojnie porozmawiać, nie ma biegających i hałaśliwych dzieci - mówi spotkana przy stoliku Brygida Wawrzyniak-Wydrowska. Podobne opinie wyrażają także inni przybywający tam goście, którzy są zadowoleni z panującej ciszy.

Właścicielka lokalu Iwona Gmiter, kiedy podejmowała taką decyzję, nie zdawała sobie sprawy, że narazi się na komentarze i negatywne opinie na forach internetowych. Postawiła jednak na swoim. Opowiada, że dzieci biegały po całym lokalu, krzyczały i przeszkadzały innym. Młode matki przewijały tu niemowlaki i zostawiały na widoku zużyte pieluchy. Był plac zabaw dla maluchów, ale gdy jedno z dzieci usypało babkę z piasku na stoliku, to właścicielka nie wytrzymała i wprowadziła zakaz wstępu dla dzieci do lat 13.

Jak widać na zdjęciach, „Cafe" ma swój nastrój.

...