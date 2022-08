Najazd na wybrzeże, czyli: pensjonaty i hotele pełne, ale tylko do poniedziałku

Tego należało się spodziewać. Wspaniała słoneczna pogoda i wydłużony weekend spowodowało, że nad morzem mamy najazd turystów. Hotele i ośrodki wypoczynkowe zapełnione, podobnie jak prywatne kwatery i pensjonaty. Naprawdę sztuką jest znaleźć wolne miejsce. - Szkoda, że tylko do poniedziałku - mówią właściciele miejsc noclegowych i lokali gastronomicznych, którzy długo czekali na taki dzień. Dodać do tego trzeba tzw. jednodniowych gości, którzy wolą zapłacić za paliwo niż wynajmować miejsce noclegowe. Wychodzi taniej. Wczoraj (sobota) po godz.19 trasa prowadząca z Dziwnowa w stronę Dziwnówka była zakorkowana, właśnie wracającymi z jednodniowego wypadu zmotoryzowanymi plażowiczami. Dziś i poniedziałek zapewne będzie to samo.

Jak widać na filmie nakręconym z latarni morskiej w Niechorzu na plaży złaknionych słońca ludzi nie brakuje. Ciekawostką jest to, że jak widać, większość rozłożyła swoje parawany jak najbliżej wody. Pierwsi „parawaniarze” pojawiają się o godz. 7 - 8 i blokują dla rodziny miejsce jak najbliżej morza.

Tekst, film i fot. Mirosław KWIATKOWSKI