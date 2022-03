Dyrektor Teatru Polskiego: Wspierajmy Ukrainę! Czarny Kot Rudy ma 25 lat

Wielu widzów szczecińskiego Teatru Polskiego miało łzy w oczach, kiedy podczas jubileuszu sceny kabaretowej tej instytucji aktorka Sylwia Różycka przejmująco zaśpiewała, z dedykacją dla Ukrainy, utwór Niemena „Dziwny jest ten świat", a w tle sceny pokazano niebiesko-żółtą flagę. Ten urodzinowy wieczór dyrektor teatru Adam Opatowicz zakończył z kolei słowami: „Wspierajmy Ukrainę!".

„Niech będzie pochwalony zdrowy rozsądek"

Corocznie imprezy jubileuszowe sceny kabaretowej Teatru Polskiego, czyli Czarnego Kota Rudego, są wyjątkowe, nawiązujące klimatem zarówno do francuskich kabaretów literackich, jak też twórczości artystów krakowskiej Piwnicy pod Baranami czy najlepszych polskich kabaretów sprzed kilku dekad. W tym roku to były już 25. urodziny! Obchodzono je w Nowym Browarze przez sześć dni, od 24 lutego do 1 marca.

„Serdecznie witam państwa w naszej parafii Czarnego Kota Rudego. Niech będzie pochwalony zdrowy rozsądek" - takimi słowami dyrektor Opatowicz rozpoczął w minioną sobotę (26 lutego) urodzinowy wieczór, dodając, iż „orężem" artystów kabaretu

...