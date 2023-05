Dworzec w Niechorzu zmieni swój wygląd

Po wielu latach dworzec kolejki wąskotorowej w Niechorzu i zabytkowa lokomotywa parowa przejdą rewitalizację i kapitalny remont. Władze Rewala podpisały w tej sprawie umowę.

Kolej wąskotorowa, która dziś jest atrakcją Wybrzeża Rewalskiego, powstała w 1896 roku i jeździła na trasie Gryfice - Niechorze. W 1916 r. trasę przedłużono do Trzebiatowa i wówczas poszerzono tory z 75 na 100 cm. Wielu mieszkańców Rewala i okolic pamięta czasy, kiedy w latach 60. ub wieku wąskotorówka z Gryfic jeździła m.in. do Koszalina, Stargardu Szczecińskiego, Białogardu czy Ińska. W tamtych latach było w naszym regionie prawie 600 km torów przeznaczonych dla wąskotorówki. Dziś ostał się jedynie odcinek z Gryfic do Pogorzelicy.

Przez wiele lat kolej była własnością PKP, ale dla firmy była zbędnym balastem, którego chciano się pozbyć. Ciuchcię przejęła na swój garnuszek, w maju 2002 roku gmina Rewal, na czele

...