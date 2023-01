Dwadzieścia razy stawali na podium

Mija trzeci rok funkcjonowania Regatowej Reprezentacji Szczecina, dzięki której stolica Pomorza Zachodniego jest coraz bardziej widoczna na żeglarskiej i sportowej mapie Polski. Projekt jednoczy lokalne kluby i udowadnia, że razem można więcej. Świadczą o tym czołowe lokaty zajmowane przez zawodników RRS w najważniejszych żeglarskich imprezach w Polsce i w Europie. Efektem minionego sezonu jest 20 medali - złotych, srebrnych i brązowych - zdobytych przez zawodniczki i zawodników Regatowej Reprezentacji Szczecina.

- Od trzech lat, dzięki wsparciu miasta, najlepsi sportowi żeglarze Szczecina mają szerokie wsparcie sprzętowe, trenerskie i organizacyjno-logistyczne - mówi Artur Burdziej, koordynator Regatowej Reprezentacji Szczecina. - Zawodnicy dokładają do tego swoje zaangażowanie, czas i ciężką pracę treningową. My natomiast cieszymy się efektami w postaci ich osiągnięć, wyników i powołań do kadry narodowej.

Na najwyższym podium zawodnicy RRS w tegorocznym sezonie stawali trzykrotnie, podczas imprez: Gdynia Sailing Days, Formula Foil, Puchar Polskiego Stowarzyszenia Klasy Laser ILCA

...