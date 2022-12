Udany sezon zawodników Regatowej Reprezentacji Szczecina

Mija trzeci rok funkcjonowania Regatowej Reprezentacji Szczecina, dzięki której stolica Pomorza Zachodniego jest coraz bardziej widoczna na żeglarskiej i sportowej mapie Polski. Projekt jednoczy lokalne kluby i udowadnia, że razem można więcej. Świadczą o tym czołowe lokaty zajmowane przez zawodników RRS w najważniejszych żeglarskich imprezach w Polsce i w Europie. Efektem minionego sezonu jest 20 medali – złotych srebrnych i brązowych – zdobytych przez zawodniczki i zawodników Regatowej Reprezentacji Szczecina.

– Od trzech lat, dzięki wsparciu miasta, najlepsi sportowi żeglarze Szczecina mają szerokie wsparcie sprzętowe, trenerskie i organizacyjno-logistyczne – mówi Artur Burdziej, koordynator Regatowej Reprezentacji Szczecina. – Zawodnicy dokładają do tego swoje zaangażowanie, czas i ciężką pracę treningową. My natomiast cieszymy się efektami w postaci ich osiągnięć, wyników i powołań do kadry narodowej.

Plan wykonany

Na najwyższym podium zawodnicy RRS w tegorocznym sezonie stawali trzykrotnie, podczas imprez: Gdynia Sailing Days, Formula Foil, Puchar Polskiego Stowarzyszenia Klasy Laser ILCA 7, Finał Pucharu Polski w ILCA 7. Dziewięć razy szczecińscy sportowcy kończyli zmagania ze srebrnymi krążkami, osiem razy zajmowali trzecie miejsca. Pełna lista osiągnięć opublikowana jest na stronie internetowej: https://centrumzeglarskie.pl

– To, co założyliśmy, zostało w 100 procentach wykonane – podkreśla Robert Siluk, trener Regatowej Reprezentacji Szczecina i SEJK Pogoń. – Nasi zawodnicy prezentowali dosyć wysoki poziom i osiągali znaczące wyniki. Plan na zimę został nakreślony. Planujemy zorganizować zgrupowanie w Hiszpanii na początku przyszłego roku. Najważniejszymi wydarzeniami w 2023 będą dla nas Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Europy. W przyszłym roku wyniki powinny być jeszcze wyższe niż w poprzednim.

Zadowoleni zawodnicy

Z tegorocznego sezonu żeglarskiego zadowoleni są także zawodnicy RRS.

– Ten sezon wspominam bardzo dobrze, był najlepszym sezonem, jaki przepływałam w moim życiu – mówi Joanna Cymerman, zawodniczka RRS w klasie 470. – Największym sukcesem był srebrny medal na Mistrzostwach Polski. Za sobą mam już dwa zgrupowania w klasie 470 i mam w planie jeszcze dwa. Najważniejszym celem na nadchodzący sezon są Mistrzostwa Europy, które będą rozgrywane w Gdyni.

Trwający okres zimowy to nie czas odpoczynku. Część zawodników Regatowej Reprezentacji Szczecina podczas zimowych miesięcy realizuje szkolenia w ramach swoich powołań do kadry narodowej. Ciągłość trenowania zapewniają wyjazdy szkoleniowe na południe kontynentu. Budowanie siły i wytrzymałości odbywa się również poprzez ciężką pracę w salach gimnastycznych i siłowniach.

Projekt „Regatowa Reprezentacja Szczecina” narodził się w 2019 roku. Jego celem od początku był rozwój żeglarstwa regatowego w Szczecinie. Wiąże się to z regularnym, systemowym wsparciem najlepszych młodzieżowych zawodników i zawodniczek uprawiających tę dyscyplinę sportu. Wsparcie ich rozwoju ma przyczynić się do odnoszenia sukcesów w rywalizacji krajowej i zagranicznej. Projekt przeznaczonych dla członków klubów żeglarskich mających siedzibę w Szczecinie, posiadających licencję sportową PZŻ.

Co roku do RRS powołanych jest od kilkunastu do kilkudziesięciu zawodników różnych klas. Szkolenie ciągłe odbywa się w klasie ILCA (dawniej klasa Laser). Klasa Optimist jest wspierana w formie akcji szkoleniowych. Zawodnicy innych klas (np. 420, 470 czy windsurfing) otrzymują wsparcie podczas wyjazdów na zgrupowania i regaty oraz w sprzęcie. Wszyscy żeglarze uczestniczą w najważniejszych regatach krajowych i międzynarodowych.

