Drukarnia powraca do świetności. Powstaną tu restauracje, hotel oraz klub z muzyką na żywo

Szczecińska Stara Drukarnia to ponad 120-letni budynek skrywający historię miasta. Mieścił w sobie dom handlowy, magazyny, szwalnię oraz drukarnię, w której drukowane były pierwsze powojenne gazety takie jak „Pionier Szczeciński", „Wiadomości Szczecińskie" oraz „Kurier Szczeciński". Budynek przechodzi właśnie gruntowną renowację, w efekcie której drukarnia zamieni się w centrum spotkań z miejscem restauracyjnym, hotelem oraz klubem z muzyką na żywo.

Można już oglądać pierwsze efekty renowacji budynku Starej Drukarni. W związku z prowadzonymi pracami przy ulicy Dworcowej zdjęto część rusztowań i tym samym odsłonięto odnawianą elewację. Jak podkreślają wykonawcy, nie jest to jeszcze efekt finalny, choć już teraz robi duże wrażenie.

- Z zewnątrz już widać, jak bardzo skrupulatnie weryfikujemy i odnawiamy ten budynek. W zasadzie, z wyłączeniem dachu, jest on idealnie odwzorowany. Nie udałoby się to, gdyby nie współpraca z historykami, konserwatorem zabytków, rzeźbiarzami. Co więcej, do tego stopnia skupiliśmy się na odbudowie elementów, które się nie zachowały, że mamy konsultanta z

...