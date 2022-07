Dramatyczna sytuacja w transporcie. Brakuje 150 tysięcy kierowców

Eksperci Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie twierdzą, że tak dramatycznej sytuacji w sektorze transportowym jeszcze nie było. Według różnych szacunków na rynku pracy brakuje obecnie przynajmniej 150 tysięcy osób gotowych do pracy w charakterze kierowcy zawodowego. - Brakuje kierowców na trasach krajowych, międzynarodowych, w komunikacji miejskiej, właściwie to każdy, kto ma uprawnienia i chęci do pracy, znajdzie w tym zawodzie zatrudnienie bez większego problemu - mówi Hanna Mojsiuk, prezes PIG.

Nie ma jasnej ewidencji, na której można się opierać oceniając braki kadrowe w sektorze transportowym. Eksperci jednak nie mają wątpliwości, że przepaść powiększa się właściwie z tygodnia na tydzień. Nie przybywa nowych kierowców, a ci, którzy pracują, coraz częściej rezygnują z długich tras międzynarodowych na rzecz krajowych. Potężnym problemem jest także odpływ kierowców z Ukrainy, który jest coraz silniej odczuwalny w całym sektorze TSL (transport, spedycja, logistyka).

- Nie ma w tym momencie w Polsce firmy logistycznej, która nie chce zatrudnić kierowców - podkreśla Hanna

...