Do szpitala po lodzie...

ulica Sokołowskiego w Zdunowie, a w zasadzie jej część, nie znajduje się na szczycie listy interwencyjnej, chociaż jest to droga dojazdowa do szpitala.

Zima złośliwie i, jak zawsze, znienacka sypnęła śniegiem. Kierowcy do tematu podchodzą bez entuzjazmu. Czy drogowcy znów zostali zaskoczeni atakiem zimy? Okazuje się, że niektóre zasypane czy oblodzone ulice są takie zgodnie ze standardem. Co ciekawe, dotyczy to między innymi drogi dojazdowej do szpitala z Zdunowie.

Scenariusz jest ten sam. Zasypane drogi, drogowcy w pocie czoła odśnieżają jezdnie, a kierowcy denerwują się i narzekają na opieszałość służb.

Za odśnieżanie ulic Szczecina odpowiedzialne są dwie firmy - Remondis na lewobrzeżu i MPO na prawobrzeżu. Obowiązują trzy kolejności odśnieżania. I i II to przede wszystkim główne ciągi komunikacyjne miasta, po których poruszają się pojazdy komunikacji miejskiej. Są to zatem ulice newralgiczne dla ruchu w mieście i rzeczywiście na tych ulicach niemal od razu można zauważyć pługi. Do puli pierwszorzędnie obsługiwanych przez drogowców

...