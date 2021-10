Do pracy przyjmą od zaraz. Pielęgniarkę, ratownika, lekarza…

Lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, sanitariusze, opiekunki medyczne… Czekają na nich szpitale, pogotowie i inne jednostki służby zdrowia. W samym Szczecinie ich niedobór, przynajmniej na razie, nie paraliżuje pracy placówek medycznych. Ale w niektórych przypadkach jest już odczuwalny. Zwłaszcza teraz, w czasie pandemii. I uwaga - do pracy w służbie zdrowia poszukiwani są też: kadrowi, księgowi, statystycy, konserwatorzy.

Większość szpitali w Szczecinie deklaruje, że ma obsadę wystarczającą do utrzymania normalnej pracy. W nieco innej sytuacji jest szpital wojewódzki w Szczecinie - głównie w jego części przy ul. Arkońskiej. To placówka, do której trafia najwięcej pacjentów z COVID-19 i szpital musi dostosowywać do tego swoje funkcjonowanie. Na początku tego tygodnia zawiesił Oddział Otolaryngologii dla Dorosłych i Dzieci oraz Oddział Okulistyki - musiał przekierować pracowników do oddziałów zakaźnych.

- Bardzo nam zależy, żeby jak najdłużej utrzymać w miarę normalny tryb pracy szpitala - przyznaje Natalia Cistowska, rzeczniczka szpitala wojewódzkiego w Szczecinie. -

...