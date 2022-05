Do 15 tysięcy dodatku covidowego, ale... dla niektórych nawet wielokrotność

Kontrola wykazała, że niektórzy za miesiąc pracy dostawali wielokrotność maksymalnego świadczenia covidowego, czyli wielokrotność 15 tysięcy złotych. Były osoby, które otrzymały pełny dodatek za niecały miesiąc pracy. Ale i tacy, którym trzeba było go cofnąć, bo choć też brali udział w opiece nad pacjentem z COVID-19, to warunków do otrzymania dodatku nie spełniali.

Chodzi o dodatkowe świadczenia przyznawane personelowi medycznemu uczestniczącemu w diagnozowaniu i udzielaniu świadczeń zdrowotnych pacjentom z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Szczecińska Delegatura Najwyższej Izby Kontroli sprawdziła, jak dyrektorzy uprawnionych placówek medycznych gospodarowali dodatkowymi środkami dla personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych pacjentom hospitalizowanym z podejrzeniem i zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Zachodniopomorski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia, realizując polecenie ministra zdrowia w sprawie przekazania środków finansowych na zapewnienie dodatków covidowych, przekazał (od maja 2020 r. do czerwca 2021 r.) 30 uprawnionym podmiotom leczniczym w naszym

...