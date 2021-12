Dla pandemii świąt nie ma

To kolejne trudne, z powodu epidemii koronawirusa, święta. Około 900 osób z Zachodniopomorskiego, przez ciężki przebieg COVID-19, spędzi je w szpitalach. Do tego każdy dzień przynosi informacje o licznych przypadkach śmiertelnych. W środę w kraju padł tragiczny rekord czwartej fali - zmarło 775 zakażonych osób. Złe dane Ministerstwo Zdrowia przekazało także w czwartek (23 grudnia) - 616 zgonów. Trzeba zrobić wszystko, aby ten okres świąteczny spędzić bezpiecznie.

- Żeby spędzić bezpiecznie święta, to trzeba być przede wszystkim we własnej bańce rodzinnej, czyli wśród osób, które żyją ze sobą na co dzień - mówi dr Magda Wiśniewska kierująca szpitalem tymczasowym dla pacjentów z COVID-19 w Szczecinie oraz zastępca dyrektora ds. lecznictwa w SPSK nr 2. - Każda osoba, która ma choćby najmniejsze podejrzenie infekcji, powinna się starać izolować od reszty rodziny i przede wszystkim jak najszybciej wykonać test.

Ryzyko infekcji jest tym mniejsze, im mniej jest nowych, bezpośrednich kontaktów z innymi osobami.

- Jak najmniej się przemieszczać, jak najmniej zmieniać towarzystwo, w którym

...