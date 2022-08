Dla kogo kontrakt na nowy odcinek ul. Szafera? Cztery oferty, wszystkie drogie

Wiadomo kto i za ile skłonny jest podjąć się budowy nowej drogi od ronda Żołnierzy Polskich Misji Pokojowych ONZ na styku ulic Szafera i Romera, przez szczecińskie Krzekowo do obrzeży Pogodna z wydłużeniem torowiska tramwajów do wysokości starej pętli przy ul. Żołnierskiej. Spółka Tramwaje Szczecińskie ma do wyboru cztery oferty, z których każda przewyższa zakładany budżet zadania na poziomie niespełna 91 mln zł.

W przetargu, który rozpisany został jeszcze w maju, terminy składania ofert przekładane były kilka razy. Koperty podmiotów otwarte zostały dopiero w piątek 26 sierpnia. Najtańszą propozycję złożyło konsorcjum firm Tormel z Poznania i Stanled I ze Stargardu na kwotę 101 781 430,46 zł. Do rywalizacji o kontrakt stanęły też warszawski Budimex (z ceną 102 870 349,91 zł), pruszkowski Strabag (z kalkulacją na 105 790 495,23 zł) i ZUE S.A. z Krakowa (123 800 000,00 zł).

- Trwa weryfikacja dokumentów i możliwości finansowych miasta - poinformowała Hanna Pieczyńska, rzeczniczka prasowa Tramwajów Szczecińskich.

Inwestycja obejmuje dobudowę odcinka torowiska na razie tylko do

