Czy HaCon truje mieszkańców? Pytanie bez odpowiedzi

Truje czy nie? To pytanie zadaje sobie wielu mieszkańców miasta. Fot. Jacek Słomka

W trakcie ostatniej sesji Rady Miejskiej w Barlinku radni zajmowali się m.in. „Raportem o stanie gminy". Zarówno w tym punkcie, jak i go poprzedzającym dyskutowano o odlewni żeliwa HaCon. Będący na sali obrad mieszkańcy miasta, jak i radni chcieli wiedzieć, czy firma ta truje barlinian.

Na wspomnianą firmę skargi zgłaszane są zarówno do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie, jak i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Najczęściej dotyczą smrodu, jaki zdaniem skarżących się dochodzi z odlewni żeliwa. Są obawy, że wraz ze smrodem w powietrzu mogą unosić się trujące substancje zagrażające życiu. Jedna z osób biorących udział w sesji pytała burmistrza Dariusza Zielińskiego, czy HaCon truje, czy emituje substancje chemiczne, przekraczając dopuszczalne normy?

- Firma HaCon nie truje nas, mieszkańców. Na podstawie dokumentów i informacji, które posiadam, a są one powszechnie dostępne na stronie internetowej WIOŚ w Szczecinie, to ta ilość substancji szkodliwych, z tego dokumentu wynikająca, przekraczająca wszelkie normy i to wielokrotnie, pojawiła

...