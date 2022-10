Czego pacjent nie zobaczy, czyli… strefa sterylizacji

Co się dzieje za drzwiami, za które pacjent nie zagląda? Udało nam się zajrzeć do sterylizatorni w nowogardzkim szpitalu, niezwykle ważnego miejsca w szpitalu, w którym pacjenci nie bywają. Oprowadziły nas panie Iwona i Agnieszka zatrudnione na stanowisku technik sterylizacji medycznej, a o pracy tej komórki szpitala opowiedział Jakub Kubiak, dyrektor ds. administracyjno-technicznych Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie.

Sterylizacja narzędzi w każdym szpitalu to wymóg nałożony przepisami prawa. Wymaga wielu obostrzeń, przestrzegania zasad właściwego utrzymania instrumentów medycznych, ma bowiem wpływ bezpośrednio na życie i zdrowie pacjentów oraz personelu. Co się zatem dzieje z narzędziami chirurgicznymi po operacji?

- Po każdym zabiegu czy operacji narzędzia wielokrotnego użytku są dokładnie myte i sterylizowane, aby mogły zostać bezpiecznie użyte ponownie. W tym celu personel medyczny każdorazowo odkłada użyte przyrządy do kontenerów i do windy na brudne narzędzia, które trafiają do Centralnej Sterylizatorni - opowiada Jakub Kubiak, dyrektor ds.

...