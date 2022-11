Czas na logistykę przyszłości. Nowy terminal DB Schenker w Szczecinie

DB Schenker w Szczecinie w połowie września br. przeniósł się do nowo wybudowanej lokalizacji przy ul. Lubczyńskiej 20. Oficjalna ceremonia otwarcia nowego terminalu przeładunkowego firmy odbyła się 22 listopada. „Czas na logistykę przyszłości" - to hasło przewodnie wydarzenia i temat, do którego nawiązywali wszyscy prelegenci. Gościem specjalnym był Kamil Wyszkowski, przedstawiciel, dyrektor wykonawczy UN Global Compact Network Poland, który mówił m.in. o odpowiedzialności biznesu wobec zmian klimatycznych i przedstawił najważniejsze wnioski po Szczycie Klimatycznym COP27 w Egipcie.

Biznes a zmiany klimatyczne, czekające nas wyzwania i odpowiedzialność przedsiębiorstw, wyróżniki nowego obiektu operatora logistycznego - to główne tematy poruszane podczas spotkania w Szczecinie.

- Naszą ambicją jest to, aby do 2040 r. być zeroemisyjną firmą i obecnie realizujemy plan krok po kroku, aby tak właśnie było - powiedział Piotr Zborowski, CEO NEE DB Schenker. - W każdym z naszych biznesów - lądowym, oceanicznym, lotniczym oraz w logistyce magazynowej testujemy i wdrażamy rozwiązania, które

...