Coraz młodsi pod respiratorem

W całym regionie rośnie liczba zachorowań i zgonów na COVID-19. Sytuacja jest niepokojąca - alarmują lekarze. Hospitalizacji i terapii respiratorem wymagają coraz młodsi pacjenci.

- Trafia do nas coraz większa liczba osób zakażonych wirusem. Codziennie ktoś umiera, nie ma tygodnia bez zgonów - mówi dr n. med. Magda Wiśniewska ze szpitala tymczasowego na szczecińskich Pomorzanach. - Z reguły są to osoby już bardzo chore, które zwlekały ze zgłoszeniem się do szpitala - dodaje. Lekarka przyznaje, że jest bardzo zaniepokojona obecną sytuacją.

Hospitalizacji i terapii respiratorem wymagają coraz młodsi pacjenci.

- Nasz najmłodszy pacjent ma 19 lat - dodaje dr M. Wiśniewska i podkreśla, że zdecydowana większość zarówno zakażonych, jak i zmarłych na COVID-19 to osoby niezaszczepione. - Zaszczepionych pacjentów, którzy wymagają opieki medycznej, jest obecnie poniżej 20 procent.

...