Co słychać w teatrach? Premiery, nagrody, wyjazdy

Sezon artystyczny już się zaczął, zatem w szczecińskich teatrach sporo się dzieje - planowane są premiery, podsumowywane są ostatnie miesiące, pojawiły się jakieś nagrody… Oto mały przegląd tego, co słychać na scenach Szczecina.

Wyróżnienia w spisie aktorów

Trzydziesty już, bardzo ceniony „subiektywny spis aktorów teatralnych Jacka Sieradzkiego" przyniósł dwa wyróżnienia dla aktorów grających w spektaklach Teatru Współczesnego: Ewy Sobiech i Grzegorza Falkowskiego. Oto co czytamy zatem w spisie o aktorce: „«Seks jest super» - mówi na koniec «Edukacji seksualnej» we Współczesnym, z tym swoim rozbrajającym uśmiechem, z czupryną siwych włosów nad czołem, trzymając w ręku jakże nieprzyzwoitego banana. I pointuje tym wszystko, co najlepsze w szczecińskim przedsięwzięciu. (…) Teatralna lekcja jest tu lekka, dowcipna, z licznymi szansami na błyskotliwe etiudy aktorskie, nieoczywiste, przewrotne, popisowe. «Ja strasznie lubię to, że wy nie macie pojęcia, czego się po mnie spodziewać», mówi najstarsza aktorka na scenie (pamiętam ją jeszcze u Aliny Obidniak w Jeleniej Górze) i to jest o

...