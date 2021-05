Co powinno powstać na górze urobku z tunelu?

Jeszcze przez kilka dni, a konkretnie do 30 maja można składać w świnoujskim urzędzie pomysły i propozycję na zagospodarowanie góry urobku z budowanego pod Świną tunelu. W przyszłości ta wielka góra ma stanowić miejsce rekreacji mieszkańców i turystów.

Niedawno opisywaliśmy wątpliwości związane z faktem, że góra urobku powstaje w miejscu starego wysypiska odpadów. Przed laty zamknięto je w obawie, że zanieczyści pobliskie ujęcie wody „Wydrzany". Na sprawę oprócz lokalnych mediów zwrócił uwagę radny Stanisław Bartkowiak, który przypomniał historię tego miejsca i wskazał, że przepychane pod zwałami urobku śmieci mogą dotrzeć do ujęcia i doprowadzić miasto do sporych problemów. Urzędnicy pozostają jednak na stanowisku, że wszystko jest w porządku, a jedyne wątpliwości, jakie mają dotyczą nie „czy", ale „co powinno na górze powstać". I kierują to pytanie do mieszkańców. Jak podaje magistrat

