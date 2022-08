Choroby nie znają granic. Produkty pochodzenia zwierzęcego mogą być groźne

Przywóz produktów pochodzenia zwierzęcego z zagranicy jest reglamentowany i wiąże się z graniczną kontrolą weterynaryjną. Produkty takie mogą zawierać patogeny wywołujące choroby zakaźne u zwierząt. Nielegalny przewóz zagrożony jest grzywną lub wszczęciem postępowania karnego.

Wakacje w pełni. Wracamy z zagranicznych urlopów i czasami przywozimy do kraju różnego rodzaju smakołyki. Musimy przy tym pamiętać, że wwożenie do Unii Europejskiej produktów pochodzenia zwierzęcego (mięsnych i mleczarskich) podlega ścisłym procedurom i kontroli weterynaryjnej. Mogą one bowiem zawierać patogeny wywołujące choroby zakaźne u zwierząt, co grozi wprowadzeniem do UE chorób zwierzęcych.

- Wjeżdżając na terytorium UE trzeba pamiętać, aby w bagażu osobistym nie przewozić konkretnych produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do własnej konsumpcji: mięsa i produktów mięsnych (mięso, wędliny, tłuszcz zwierzęcy, kiełbasy, konserwy mięsne, ciasto nadziewane mięsem lub zawierające mięso, makarony (jeśli zawierają mięso lub mleko), sosy, zupy itp.; mleka i produktów mlecznych (mleko,

...