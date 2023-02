Chce 128 milionów odszkodowania. Inwestycja wstrzymana przez błąd urzędników

128 mln zł odszkodowania żąda od kołobrzeskiego samorządu inwestor, który miał zamiar wybudować Pałac Zdrojowy w dzielnicy uzdrowiskowej miasta. Inwestycja została wstrzymana przez błąd urzędników.

Chodzi o to, że w akcie notarialnym dotyczącym sprzedaży firmie TMM Investment Trust należącej wcześniej do miasta działki zapisano, iż wskaźnik zabudowy może wynieść 25 procent jej powierzchni. Tymczasem załącznik graficzny mówił o 16 procentach zabudowy. Inwestor zwrócił się do samorządu o ujednolicenie Planu Zagospodarowania Przestrzennego, ale ten odmówił.

Ostatecznie sprawa trafiła do sądu administracyjnego, który przyznał mu rację. Odwołanie miasta do wyższej instancji nie przyniosło spodziewanego przez nie skutku. Racja była po stronie przedsiębiorstwa, które chciało utrzymania w mocy tego, co znalazło się w akcie notarialnym.

W tej sytuacji inwestor, który przez lata nie mógł

