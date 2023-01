Cenowy zawrót głowy. Podróż rozpocznij… w internecie

„PKP Intercity dostosowuje ceny biletów do aktualnej sytuacji na rynku - rosnących kosztów działalności, wynikających przede wszystkim z wyższych cen energii elektrycznej oraz do oferty cenowej konkurencji" - tak narodowy przewoźnik tłumaczy podwyżkę cen biletów, która zacznie obowiązywać 11 stycznia. Firma dodaje, że jednym z najistotniejszych czynników wpływających na wzrost całkowitych kosztów świadczenia usług przez PKP Intercity w 2023 roku jest właśnie znacząca zmiana cen prądu, która stanowi największy koszt spółki. Okazuje się jednak, że oficjalna podwyżka nie zawsze oznacza… droższe przejazdy. A oprócz PKP IC mamy także inne możliwości. By podróż była jak najtańsza, trzeba ją jednak dużo wcześniej zacząć planować w internecie.

- W porównaniu do stycznia 2022 roku cena energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii wzrosła aż o 62,18 proc. Przełoży się to bezpośrednio na znaczący wzrost prognozowanych na 2023 rok opłat za energię, będącą częścią opłat za energię elektryczną trakcyjną, a co jest tego konsekwencją - na wzrost kosztów usług świadczonych przez PKP Intercity

...