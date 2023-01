Podwyżka ceny biletów w PKP Intercity

„PKP Intercity dostosowuje ceny biletów do aktualnej sytuacji na rynku - rosnących kosztów działalności, wynikających przede wszystkim z wyższych cen energii elektrycznej oraz do oferty cenowej konkurencji" - tak narodowy przewoźnik tłumaczy podwyżkę cen biletów, która zacznie obowiązywać 11 stycznia. Firma dodaje, że jednym z najistotniejszych czynników wpływających na wzrost całkowitych kosztów świadczenia usług przez PKP Intercity w 2023 roku jest właśnie znacząca zmiana cen prądu, która stanowi największy koszt spółki.

- W porównaniu do stycznia 2022 roku cena energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii wzrosła aż o 62,18 proc. Przełoży się to bezpośrednio na znaczący wzrost prognozowanych na 2023 roku opłat za energię, będącą częścią opłat za energię elektryczną trakcyjną, a co jest tego konsekwencją - na wzrost kosztów usług świadczonych przez PKP Intercity - mówi Cezary Nowak, p.o. rzecznika prasowy PKP Intercity S.A. - Należy także zwrócić uwagę na najwyższy od wielu lat poziom inflacji, która za listopad tego roku wyniosła 17,5 proc., a także stały wzrost stóp procentowych.

Obecna podwyżka to druga systemowa zmiana cen biletów PKP Intercity od lat 2013-2014. Zmiana cen biletów nie zrekompensuje skutków znaczącego wzrostu kosztów prowadzenia działalności przez PKP Intercity, a jedynie częściowo je złagodzi. Na podstawie przeprowadzonych szczegółowych analiz PKP Intercity podnosi ceny bazowe

biletów jednorazowych w poszczególnych kategoriach pociągów od 11,8 do 17,8 proc. w zależności od kategorii pociągu. Ceny przejazdu będzie można nadal obniżyć korzystając z ofert promocyjnych. ©℗

