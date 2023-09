Carlo, Tobi, Pluto na radosnym gigancie. VII Sosnowicki Rajd na 6 Łap

Spacer jest dla psa: na bok wówczas idą telefony, interesy, biznesy. Psy powinny wychodzić przynajmniej raz dziennie, więc ten czas musi wyglądać w stu procentach tak jak chce pies - mówi Marcin Bednarczyk z Komunalnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach.

W tej chwili w schronisku w Sosnowicach jest ok. 131 psów. Każdy z tych piesków chce mieć swój dom i kochającego właściciela. Idea jest oczywista: utwierdzenie niedowiarków w przekonaniu, że pies jest przyjacielem człowieka, to najlepszy przyjaciel człowieka. On ufa swojemu właścicielowi bezgranicznie. Kocha go bez względu na wszystko. Zwierzęta - rzecz jasna - nie rozumieją, czym jest ich bezdomność i dlaczego trafiły do schroniska. To jest niepojęte także dla wielu z nas, dlaczego niektórzy ludzie traktują zwierzęta jak zbędne przedmioty.

- Na szczęście z pomocą przychodzą wolontariusze oraz ci, którzy kochają zwierzęta. W ciągu jednego dnia w naszym schronisku dla bezdomnych zwierząt znalazło się mnóstwo fantastycznych osób, które chciały wyprowadzić nasze pieski z ich boksów. Dlatego każdy z nich

