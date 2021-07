Były łowczy zawierał umowy sam ze sobą. Prosty mechanizm wyprowadzania pieniędzy!

A nie było to takie trudne, bo na konto Zarządu Okręgowego PZŁ nie wypłynęła nawet złotówka za szkolenia 1074 osób w latach 2011-2017. Jedno szkolenie kosztowało 280 zł, a każda z nich brała w nich udział trzykrotnie, co daje niebagatelną kwotę 902 106 zł.

Komentarze

cires 2021-07-09 11:44:14 Szyszko dałby mu jeszcze medal.

Antyhejter 2021-07-09 11:35:32 Nie ma to jak rzetelność dziennikarska, może przed zamieszczeniem tych wypocin warto byłoby zapoznać się z całością materiałów. Stawianie zarzutów przez prokuratora jest jego codzienną pracą jednak nie raz i nie dwa okazywało się, że zarzuty niewiele mają wspólnego z ustaleniami sądu. Dlatego też na szczęście w Polsce póki co to sądy orzekają o winie a nie prokuratorzy.

Kamila 2021-07-09 11:07:36 Wsadzili niepełnosprawnego do więzienia za batonika co kosztował 1 zł , szefa więzienia który za niego wpłacił grzywnę ścigano. Dla klienta co zjadł śliwkę w czekoladzie przygotowano proces sądowy. Wszystko to działo się z peło i prawo było surowe. A jakoś jednocześnie nie przyglądano się takim ostrym przekrętom w 2011 i poźniej w środowisku naszej elity myśliwskiej. Żeby być mysliwym to trzeba dużo pieniędzy wydać. Sztucery dubeltkówki, specjalne stroje, lunety i piersiówki by nie zmarznąć

krótko 2021-07-09 10:43:59 Mało że morderca to jeszcze złodziej.

SromotnikBezwstydny 2021-07-09 10:18:45 Różni "łowczy" sa w kaczej PRLce, jedni "budują" wieże na Srebrnej inni w Szczecinie "łowią"... jeszcze inni respiratory "kupują" u handlarza bronią... Katolicki kraj, katolickie obyczaje , jak to podkreśla nie raz Cap kościelny....

FIGO 2021-07-09 09:55:23 Wszyscy, którzy w takiej mętnej wodzie łowili bardzo tęsknią do powrotu PO do władzy.Żeby było jak było !. Od teraz każdy kto broni PO i Tuska to zwyczajny "lodziarz" . Ja sam jestem urodzonym złodziejem.Łapię się na tym,że szybko zauważam na każdym kroku okazję do " jumy ". Zobaczcie czym się charakteryzuje prawie każda wypowiedź przedstawiciela PO : " PIS-owcy kradną, rozkradają Polskę ...itp. ". Niezbicie jest to dowód na to, że obecnie pozbawieni takich możliwości uważają, że inni kradną .

Los 2021-07-09 09:15:34 Taka Wolska...Nikt nie wiedział, nikt nie sprawdzał...Typowe. Ale tych, spoza OPZŁ, co od dawna mówili o problemie, wykazywali jego draństwo, konsekwentnie ignorowano. Teraz przyjdzie czas zapłaty.

Bielik 2021-07-09 09:08:30 Zachodniopomorskie - kraina Platformy miodem płynąca

mimo 2021-07-09 09:02:52 " mimo wysokiego uposażenia i innych dochodów". Jak wysokie było to uposażenie? Jakie były te "inne dochody"? (jaka była ich wartość i z jakiego pochodziły źródła?). Znowu komuś nie chciało się sprawdzić podawanych informacji. Tak podane - są plotką, nie informacją. A przecież "Kurier..." nie jest gazetą plotkarską... :))

złowieni 2021-07-09 08:46:32 Ciekawa wiadomość. Skoro w gronie elitarnych członków myśliwych z establiszmentu można było bezkarnie i bezkontrolnie robić kokosy to co się dziwić że tak samo nie był pilnowany budżet w tych latach. 250 mld zł poszło do czyichś kieszeni zamiast na oświatę i służbę zdrowia. A kłamczuszek Donek mówił w Zakopanem że nie wie gdzie są zakopane miliardy. Może nie pytał tych co trzeba?