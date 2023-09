Było wizytówką Szczecina. Pięćdziesiąt lat temu powstało Liceum Morskie

Istniało zaledwie 12 lat, ale na trwałe wpisało się w dzieje morskiego szkolnictwa Szczecina i było jego dumą. Mowa o Liceum Morskim, szkole pod patronatem Polskiej Żeglugi Morskiej, kształcącej średnią kadrę dla potrzeb tego armatora. Siedziba LM mieściła się na białym statku przycumowanym u stóp Wałów Chrobrego. Jednostka ta, „Kapitan K. Maciejewicz", przez lata była jedną z wizytówek Szczecina. Liceum działało na statku do roku 1982, następnie zostało przeniesione do budynków szkolnych w Policach. Jego absolwenci w piątek (1 września) spotykają się na kolejnym zjeździe, tym razem z okazji 50. rocznicy powstania szkoły.

Szkołę powołano decyzją ministra żeglugi z 20 sierpnia 1973 r. Już po egzaminach podniesiono jej rangę z zasadniczej do liceum, przedłużając okres nauczania o rok. Pozwoliło to uczniom jeszcze lepiej przygotować się do trudnego zawodu o dwu specjalnościach (marynarza-motorzysty) oraz w większym wymiarze przyswoić wiedzę ogólną, niezbędną do uzyskania świadectwa dojrzałości. PŻM opłacała wydatki rzeczowe, a Kuratorium Oświaty i Wychowania ponosiło

...