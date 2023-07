Burmistrza nie było, więc… Medale bezprawnie wręczał wiceburmistrz?

W połowie czerwca w Nowogardzie odbyła się uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Zgodnie z Ustawą o orderach i medalach, powinien je przypinać burmistrz Nowogardu. Tymczasem medalami dekorował wiceburmistrz Bogdan Jaroszewicz. Tyle że bezprawnie.

Uroczystość dekorowania medalami par, które przeżyły ze sobą 50 lat, planowana jest na długo przed wyznaczonym terminem. M.in. po to, żeby wszyscy jej uczestnicy mogli uwzględnić wydarzenie w swoich kalendarzach. W szczególny sposób dotyczy to wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, którzy w swoich gminach są jedynymi osobami uprawnionymi do wręczania medali w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który medale nadaje, ale z oczywistych powodów nie jest w stanie przekazać ich wszystkim wyróżnionym. Ustawa wspomniana na wstępie mówi, że w imieniu prezydenta Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie wręczać mogą: marszałek województwa, starosta, wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Mogą to też robić inne osoby, o ile zostaną upoważnione przez Prezydenta RP.

W Nowogardzie w wynajętej na uroczystość sali

...