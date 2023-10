Bliżej potrzebujących. Przychodzą po chleb i coś do chleba

Jest chleb i coś do chleba.

Północne dzielnice Szczecina można podzielić na „górne" i „dolne". Te pierwsze to nowe kwartały budowane przez deweloperów dla ludzi zamożnych. Te drugie, to obszar zapomniany i kojarzący się nadal z ludzką niedolą. Może właśnie dlatego to właśnie tam mieści się punkt Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej: aby być bliżej potrzebujących.

Wtorek i czwartek

Punkt PKPS przy ulicy Robotniczej w szczecińskiej dzielnicy Żelechowa jest jednym z miejsc w województwie zachodniopomorskim, gdzie udzielana jest pomoc osobom jej potrzebującym. To miejsce szczególne, bo mieści się tam również magazyn główny PKPS. Można tam otrzymać między innymi odzież. Podstawowa działalność opiera się jednak o wydawanie żywności pozyskiwanej od różnych darczyńców.

Po dary przychodzą ludzie ledwie wiążący koniec z końcem. Na frontowych drzwiach wejściowych przymocowano kartkę informującą o terminach wydawania żywności. Chleb i inne produkty można odbierać we wtorki i czwartki - wydawanie odbywa się w godzinach 10-14.

Są też metalowe drzwi od zaplecza - to przez nie wnoszone są dary. Ktoś sprayem napisał na nich

