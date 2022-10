Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie nie dla każdego seniora

Wielu seniorów w wieku 65-75 lat w tym roku nie może skorzystać z bezpłatnych szczepień przeciwko grypie. W poprzednich latach zapewniały im je samorządowe programy profilaktyczne. Tym razem, m.in. ze względów finansowych, część zachodniopomorskich miast i gmin z nich w ogóle zrezygnowała. Niektórym, mimo starań, nie udało się znaleźć realizatorów. Grupa, która - jak powtarzają specjaliści - potrzebuje szczególnej ochrony, musi ją sobie zapewnić na własny koszt.

Z bezpłatnych szczepień przeciwko grypie w tym sezonie mogą skorzystać wszyscy seniorzy, którzy ukończyli 75. rok życia. Ten rządowy program realizuje na terenie województwa 185 punktów, w tym 82 to apteki (na szczepionkę potrzebna jest recepta). Ofertę mogły uzupełniać programy realizowane przez samorządy. Wiele zachodniopomorskich gmin prowadziło je od lat - były kierowane do ich mieszkańców powyżej 65. roku życia. W tym roku jednak część samorządów z nich zrezygnowała m.in. z powodów finansowych - zrobił to chociażby Szczecin, o czym już pisaliśmy. Z kolei Police były gotowe program utrzymać, zapewniły na niego pieniądze,

...