Bez wsparcia zakupów autobusów elektrycznych nie będzie

Jest pozytywna decyzja w sprawie zakupienia przez Szczecin kolejnych autobusów elektrycznych. Nie oznacza to jednak, że środki zostały już przyznane. Dopiero gdy tak się stanie, będzie można ogłosić przetarg i wyłonić producenta. W najbliższym czasie (o ile dojdzie do skutku) będzie to prawdopodobnie jedyna inwestycja w nowy tabor.

Po Szczecinie jeździ już 14 „elektryków". To 8 autobusów przegubowych i 6 krótkich. Jeśli miasto swoje plany zrealizuje, ich liczba się znacznie powiększy. Tym razem jednak proporcje są inne - przetarg ma być ogłoszony na dostawę 10 autobusów przegubowych i 4 krótkie. Do tego jednak jeszcze daleka droga. W chwili ogłoszenia naboru miasto złożyło jednak odpowiedni wniosek.

- Miasto nie dostało żadnego dofinansowania, a na ten moment jedynie pozytywną rekomendację Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Chodzi o wsparcie w ramach III naboru programu priorytetowego „Zielony transport publiczny" - tłumaczy Piotr Zieliński, rzecznik miasta ds. inwestycji. - Należy jednak pamiętać, że zgodnie z regulaminem naboru, większość budżetu zależna jest od przekazania

...