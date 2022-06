Beton to wdzięczny materiał

Szczepan Karaś ze Szczecina jest członkiem Stowarzyszenia Artystycznego Integracji Europejskiej, które skupia twórców z różnych miast Polski i z zagranicy. Artysta mieszka w Szczecinie. Był marynarzem. Podróże, które odbył inspirują go do dziś.

- W latach 80. i 90. pracowałem dla jednej ze szczecińskich cepelii - opowiada Szczepan Karaś. - Robiłem wówczas ramki dekoracyjne, jakieś niewielkie figurki z drewna. To były raczej proste formy. Wtedy wpadłem na pomysł, by robić rzeźby z betonu zbrojonego. Te pierwsze były nieduże i proste w formie. Dziś potrafię robić rzeźby bardziej skomplikowane i o większych gabarytach. Beton jest wdzięcznym materiałem do formowania. Można z nim kombinować na różne sposoby. Jest plastyczny, daje większe możliwości niż drewno, marmur czy kamień. Łatwo się układa i co istotne, jest bardzo wytrzymały. Tyle że ciężki…

Szczepan Karaś ma na swoim koncie kilkadziesiąt betonowych figur i artystycznych instalacji. Początkowo powstały rzeźby o nazwach Drabinolog, Ludaki, Akty, Galaktyka. Większość przedstawia fikcyjne postaci, wymyślone

