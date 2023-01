Awantura na SOR-ze, interweniowała policja

Do awantury doszło na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Choszcznie. Interweniowała policja. Poszło o 82-letniego pacjenta z poważnym urazem nogi.

O zdarzeniu poinformował nas mieszkaniec Choszczna.

- Karetka przywiozła na SOR pacjenta z podejrzeniem złamania szyjki kości udowej - opowiada nasz Czytelnik (dane do wiadomości redakcji). - Tam należało mu zrobić prześwietlenie, a potem lekarz powinien zdecydować co dalej. Tak to się zazwyczaj odbywa. Ale dyżurujący pan doktor odmówił przyjęcia starszego pana, mimo zaleceń wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego. Z tego co wiem, on wręcz nakazywał zostawienie pacjenta na SOR. Interweniowała policja. Podobno badano też trzeźwość lekarza. To skandal! Co ci ratownicy mieli z tym człowiekiem zrobić? Gdzie go wieźć? Zostawić w karetce?

Zdarzenie miało miejsce dzień przed wigilią Bożego Narodzenia, 23 grudnia w godzinach popołudniowych. Karetka pogotowia ratunkowego została wezwana do pacjenta po godz. 15. Mężczyzna upadł i nie mógł chodzić.

- Mieliśmy zgłoszenie do 82-letniego mężczyzny - potwierdza Paulina Heigel, rzecznik

